"Лоскотала" груди пам'ятника "Родіна-мать": у рф 23-річну дівчину відправили до СІЗО за жартівливе відео
Київ • УНН
Російський суд заарештував 23-річну жінку, яка півроку тому розмістила в інтернеті відео, на якому вона "лоскоче" груди монумента "Родіна-мать" в Самарі, звинувативши її в реабілітації нацизму.
У рф суд заарештував мешканку самари, яка записала відео про те, як вона "лоскоче" "Родіну-мать". Як повідомляють російські ЗМІ, дівчину звинувачують у реабілітації нацизму, передає УНН.
У середині липня 23-річна Олена виклала в мережу відео, де вона "лоскотала" груди монумента "Родіна-мать" на Мамаєвому кургані. Пізніше на ролик звернули увагу в соцмережах, а потім він потрапив і до слідчих.
Прроти дівчини порушили кримінальну справу за статтею "Реабілітація нацизму", але Олена встигла виїхати на Шрі-Ланку. Через півроку дівчина вирішила повернутися до росії і була затримана прямо в аеропорту.
Слідчі попросили суд заарештувати дівчину за "аморальні та цинічні дії, що ображають символ стійкості радянського народу під час Великої Вітчизняної війни". Суд погодився з доводами слідства та відправив на місяць Олену до СІЗО.
При цьому сама Олена після резонансу в усьому покаялася: вона заявила, що не хотіла нікого ображати та сміятися з історії своєї країни. За словами дівчини, вона просто "здуріла", а в її родині війну пройшли бабуся та діди.