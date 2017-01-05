"Шапекоэнсе" 21 января сыграет первый матч после авиакатастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Бразильский клуб "Шапекоэнсе", потерявший большую часть игроков в авиакатастрофе в ноябре, через две недели проведет первый матч после трагедии, передает УНН.
21 января "Шапекоэнсе" в товарищеском матче встретится с чемпионом страны "Палмейрасом". Игра пройдет на домашнем стадионе "Шапекоэнсе" "Арена Конда", сообщает Associated Press.
Ранее сообщалось, что "Шапекоэнсе" планирует подписать 20 футболистов, чтобы восстановить состав команды после авиакатастрофы, в которой погибли 19 игроков и членов тренерского штаба
Самолет, на борту которого находились игроки "Шапекоэнсе", потерпел крушение в Колумбии 28 ноября 2016 г. Игроки и тренерский штаб летели на первый матч Южноамериканского кубка.