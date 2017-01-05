“Шапекоенсе” 21 січня зіграє перший матч після авіакатастрофи

21 сiчня “Шапекоенсе” в товариському матчі зустрінеться з чемпіоном країни “Палмейрасом”. Гра пройде на домашньому стадіоні “Шапекоенсе” “Арена Конда”, повідомляє Associated Press.

Раніше повідомлялося, що “Шапекоенсе” планує підписати 20 футболістів, щоб відновити склад команди після авіакатастрофи, в якій загинули 19 гравців і членів тренерського штабу

Літак, на борту якого перебували гравці “Шапекоенсе”, зазнав аварії в Колумбії 28 листопада 2016 року. Гравці і тренерський штаб летіли на перший фінальний матч Південноамериканського кубка.