Шансы Трампа на Нобелевскую премию мира, по мнению букмекеров, не слишком высоки

Киев • УНН

 • 870 просмотра

Букмекерская контора Polymarket оценила шансы Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 3%, тогда как Star Sports дает 25%. Илон Маск также имеет низкие шансы на получение премии.

Шансы Трампа на Нобелевскую премию мира, по мнению букмекеров, не слишком высоки

Polymarket оценил не только шансы действующего президента США Дональда Трампа на премию мира, но и перспективы присуждения Нобелевской премии Илону Маску. В сравнительной характеристике президент-республиканец опережает технологического миллиардера.

Передает УНН со ссылкой на Polymarket и Star Sports. 

Детали

Шансы Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира оцениваются в целых 3%. Это следует из данных букмекерского агентства Polymarket. Отметим, что у разных букмекеров оценки различаются. Вот, например, Star Sports видит возможности действующего нынешнего Белого дома на уровне 25% против 16%. И это было еще до старта урегулирования войны между ХАМАС и Израилем в секторе Газа.

Возвращаясь к Polymarket, получить Нобелевскую премию мира также пока сложно Илону Маску. Об этом свидетельствует текущая сравнительная характеристика на сайте букмекерской компании. 

Напомним

Новый лауреат Нобелевской премии мира будет объявлен 10 октября. Среди кандидатов - президент США Дональд Трамп. Он подчеркивал, что завершил уже "семь войн". Хотя прекращение агрессии РФ в Украине оказывается для президента-республиканца слишком "крепким орешком". Кроме того, по состоянию на 9 октября, были определенные мнения, что Нобелевский комитет уже принял свое решение, и для Трампа там не нашлось места. 

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Дональд Трамп
Илон Маск
Соединённые Штаты
Сектор Газа