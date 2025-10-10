Шанси Трампа на Нобелівську премію миру, на думку букмекерів, не надто високі
Букмекерська контора Polymarket оцінила шанси Дональда Трампа на Нобелівську премію миру в 3%, тоді як Star Sports дає 25%. Ілон Маск також має низькі шанси на отримання премії.
Polymarket оцінив не тільки шанси чинного президента США Дональда Трампа на премію миру, але й перспективи присудження Нобелівської премії Ілону Маску. У порівняльній характеристиці президент-республіканець випереджає технологічного мільярдера.
Деталі
Шанси Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру оцінюються у цілих 3%. Це випливає з даних букмекерського агентства Polymarket. Зазначимо, що у різних букмекерів оцінки різняться. Ось наприклад Star Sports бачить можливості діючого теперішнього Білого дому на рівні 25% проти 16%. І це було ще до старту врегулювання війни між ХАМАС та Ізраїлем у секторі Газа.
Повертаючись до Polymarket, здобути Нобелівську премію миру також поки складно Ілону Маску. Про це свідчить поточна порівняльна характеристика на сайті букмекерської компанії.
Нагадаємо
Нового лауреата Нобелівської премії миру буде оголошено 10 жовтня. Серед кандидатів - президент США Дональд Трамп. Він наголошував на тому, що завершив вже "сім воєн". Хоча припинення агресії рф в Україні виявляється для президента-республіканця надто "міцним горішком". Крім того, станом на 9 жовтня, були певні думки, що Нобелівський комітет вже ухвалив своє рішення, і для Трампа там не знайшлося місця.