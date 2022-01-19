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Шансы Сытника возглавить НАБУ во второй раз нулевые - юрист

Шансы Сытника возглавить НАБУ во второй раз нулевые - юрист

Киев • УНН

 • 14768 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Артем Сытник не имеет шансов во второй раз возглавить национальное антикоррупционное бюро. Такое мнение в комментарии УНН озвучил юрист Ростислав Кравец.

Детали

Во-первых, это противоречит действующему законодательству, пояснил специалист.

“В соответствии с законодательством он (Сытник — ред.) не сможет занимать два срока подряд эту должность (директора НАБУ — ред.)”, — уточнил он.

Во-вторых, на указанной должности общество Сытника уже не приемлет, продолжил юрист.

“Так что посольству США вряд ли удастся уговорить правительство нашей страны оставить господина Сытника на занимаемой должности, чтобы он и дальше, на мой взгляд, передавал важную служебную информацию иностранным разведслужбам. Так что я считаю, что на сегодняшний день шансы господина Сытника остаться на второй срок напрасны”, — говорит Кравец.

Возможный приход Сытника на указанную должность во второй раз будет свидетельствовать о полной зависимости Украины от иностранцев, убежден юрист.

“Это будет свидетельством того, что Украиной управляют не чиновники, которые избирались народом, а непосредственно посольство США”, — добавил Кравец.

К теме

В этом году Артем Сытник должен сложить свои полномочия, однако будет выполнять свои обязанности до назначения нового директора НАБУ.

За последнее время доверие к НАБУ снизились вдвое, а положительно оценивают работу бюро лишь 1% украинцев.

Недавно НАПК проверило НАБУ и обвинило директора бюро Артема Сытника в нарушении антикоррупционного законодательства. До этого Сытник официально был признан коррупционером и сохраняет этот статус по сей день.

Как ранее сообщал УНН, НАБУ за семь лет обзавелось автопарком стоимостью 105 млн грн.

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