Шанси Ситника очолити НАБУ вдруге нульові – юрист

ukru
Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 27829 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 98598 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 167623 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 163694 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 189024 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 185709 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 144874 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 151169 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 172061 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 182465 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.4 м/с
92 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 134179 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 112344 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 147961 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 84840 перегляди

Ракетна атака балістикою: окупанти вдарили по Кривому Рогу

14:21 • 37599 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 430739 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 288765 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 353562 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 467296 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 713766 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 84840 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 147961 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 118176 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 153932 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 177640 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Шанси Ситника очолити НАБУ вдруге нульові – юрист

Шанси Ситника очолити НАБУ вдруге нульові – юрист

Київ • УНН

 • 14772 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Артем Ситник не має шансів вдруге очолити Національне антикорупційне бюро. Таку думку у коментарі УНН озвучив юрист Ростислав Кравець.

Деталі

По-перше, це протирічить чинному законодавству, пояснив фахівець.

“Відповідно до законодавства він (Ситник — ред.) не зможе займати два терміни підряд цю посаду (директора НАБУ — ред.)”, — уточнив він.

По-друге, на вказаній посаді суспільство Ситника вже не сприймає, продовжив юрист.

“Тож посольству США навряд чи вдасться вмовити уряд нашої країни залишити пана Ситника на займаній посаді, аби він і далі, на мій погляд, передавав важливу службову інформацію іноземним розвідслужбам. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день шанси пана Ситника лишитися на другий термін марні”, — каже Кравець.

Можливий прихід Ситника на вказану посаду вдруге свідчитиме про повну залежність України від іноземців, переконаний юрист.

“Це буде свідченням того, що Україною управляють не посадовці, які обирались народом, а безпосередньо посольство США”, — додав Кравець.

До теми

Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ.

За останній час довіра до НАБУ знизилися удвічі, а позитивно оцінюють роботу бюро лише 1% українців.

Нещодавно НАЗК перевірило НАБУ і звинуватило директора бюро Артема Ситника в порушенні антикорупційного законодавства. До цього Ситник офіційно був визнаний корупціонером і зберігає цей статус донині.

Як раніше повідомляв УНН, НАБУ за сім років обзавелося автопарком вартістю 105 млн грн.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$87,065.70
Золото
$3,173.80
Tesla
$281.03
Brent
$74.89
S&P 500
$5,679.05
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,902.99