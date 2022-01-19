Шанси Ситника очолити НАБУ вдруге нульові – юрист
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Артем Ситник не має шансів вдруге очолити Національне антикорупційне бюро. Таку думку у коментарі УНН озвучив юрист Ростислав Кравець.
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По-перше, це протирічить чинному законодавству, пояснив фахівець.
“Відповідно до законодавства він (Ситник — ред.) не зможе займати два терміни підряд цю посаду (директора НАБУ — ред.)”, — уточнив він.
По-друге, на вказаній посаді суспільство Ситника вже не сприймає, продовжив юрист.
“Тож посольству США навряд чи вдасться вмовити уряд нашої країни залишити пана Ситника на займаній посаді, аби він і далі, на мій погляд, передавав важливу службову інформацію іноземним розвідслужбам. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день шанси пана Ситника лишитися на другий термін марні”, — каже Кравець.
Можливий прихід Ситника на вказану посаду вдруге свідчитиме про повну залежність України від іноземців, переконаний юрист.
“Це буде свідченням того, що Україною управляють не посадовці, які обирались народом, а безпосередньо посольство США”, — додав Кравець.
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Цього року Артем Ситник має скласти свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора НАБУ.
За останній час довіра до НАБУ знизилися удвічі, а позитивно оцінюють роботу бюро лише 1% українців.
Нещодавно НАЗК перевірило НАБУ і звинуватило директора бюро Артема Ситника в порушенні антикорупційного законодавства. До цього Ситник офіційно був визнаний корупціонером і зберігає цей статус донині.
Як раніше повідомляв УНН, НАБУ за сім років обзавелося автопарком вартістю 105 млн грн.