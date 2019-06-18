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Шахты "Львовуголь" частично возобновили работу

Киев • УНН

 • 10290 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Шахты государственного предприятия “Львовуголь” частично возобновили работу, получив первые средства в счет задолженности. Об этом сообщил председатель первичной организации шахта “Межиричанская” Василий Лесняк, передает УНН со ссылкой на Facebook председателя Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца.

Шахты "Львовуголь" частично возобновили работу

По данным представителя профсоюза, шахты ГП “Львовуголь” частично возобновили работу. Первые средства в размере 30 млн грн поступили на счет ГП “Львовуголь” вечером 14 июня. Сегодня ожидаются средства за отгруженный уголь в сумме 80 млн грн, которые будут направлены на выплату заработной платы.

В пятницу, 14 июня, по результатам проведенных переговоров достигнуто соглашение по поставке в июне на “Добротворскую” и “Бурштынскую” ТЭС угля ГП “Львовуголь” в объеме 40 тыс. тонн на сумму 100 млн грн и подписан договор поставки угля. Сегодня, согласно договору, должны поступить 80 млн грн.

Однако не все шахты возобновили свою работу. В частности, не вернулись на работу горняки шахты “Степная” ГП “Львовуголь”.

Напомним, уже фактически решен вопрос с выплатой задолженности по зарплате шахтерам ГП “Львовуголь” и “Волыньуголь”. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.

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