Шахты "Львовуголь" частично возобновили работу

По данным представителя профсоюза, шахты ГП “Львовуголь” частично возобновили работу. Первые средства в размере 30 млн грн поступили на счет ГП “Львовуголь” вечером 14 июня. Сегодня ожидаются средства за отгруженный уголь в сумме 80 млн грн, которые будут направлены на выплату заработной платы.

В пятницу, 14 июня, по результатам проведенных переговоров достигнуто соглашение по поставке в июне на “Добротворскую” и “Бурштынскую” ТЭС угля ГП “Львовуголь” в объеме 40 тыс. тонн на сумму 100 млн грн и подписан договор поставки угля. Сегодня, согласно договору, должны поступить 80 млн грн.

Однако не все шахты возобновили свою работу. В частности, не вернулись на работу горняки шахты “Степная” ГП “Львовуголь”.

Напомним, уже фактически решен вопрос с выплатой задолженности по зарплате шахтерам ГП “Львовуголь” и “Волыньуголь”. Об этом заявил представитель Президента в Кабмине Андрей Герус.