У Президента пообіцяли зарплати шахтарям сьогодні-завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Уже фактично вирішене питання з виплатою заборгованості із зарплатні шахтарям ДП "Львіввугілля" та "Волиньвугілля". Про це заявив представник Президента у Кабміні Андрій Герус, передає УНН з посиланням на сайт Глави держави.
"Вже сьогодні на ДП "Львіввугілля" зайдуть кошти за паливо, що почало відвантажуватися споживачам, і сьогодні ж, максимум завтра, всі борги перед шахтарями за лютий-квітень будуть повністю погашені", - заявив Герус.
За його словами, про затримку з виплатою заробітної плати Главі держави розповіли гірники шахти "Лісова" ДП "Львіввугілля", яку Президент Зеленський відвідав наприкінці травня у зв’язку з аварією. Станом на початок червня заборгованість шахтарям за лютий-квітень поточного року становила 216 млн грн.
За інформацією АПУ, головною причиною накопичення заборгованості є відсутність попиту на вугілля, а також непрозорі та неринкові схеми у галузі. Для погашення заборгованості перед шахтарями Міністерство фінансів виділило 41 млн грн. Решта – близько 175 млн грн – це небюджетні кошти, які вдалось знайти завдяки підвищенню ефективності функціонування ринку вугілля в Україні.
"Президент поставив чітке завдання: з корупційними схемами у вугільній галузі має бути покінчено, а головним пріоритетом є своєчасна оплата нелегкої шахтарської праці", - додав Герус.
Окрім того, за словами представника АПУ, так само на контролі перебуває й ситуація на державному підприємстві "Волиньвугілля". Там до 20 червня також має бути повністю погашена заборгованість із заробітної плати перед 1200 гірниками за квітень поточного року.
Нагадаємо, станом на 13 червня до кінця робочого дня кошти на рахунки державного підприємства "Львіввугілля" так і не надійшли.