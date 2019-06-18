У Президента пообещали зарплаты шахтерам сегодня-завтра

"Уже сегодня на ГП "Львовуголь" зайдут деньги за топливо, которое начало отгружаться потребителям, и сегодня же, максимум завтра, все долги перед шахтерами за февраль-апрель будут полностью погашены", - заявил Герус.

По его словам, о задержке с выплатой заработной платы Главе государства рассказали горняки шахты "Лесная" ГП "Львовуголь", которую Президент Зеленский посетил в конце мая в связи с аварией. По состоянию на начало июня задолженность шахтерам за февраль-апрель текущего года составила 216 млн грн.

По информации АПУ, главной причиной накопления задолженности является отсутствие спроса на уголь, а также непрозрачные и нерыночные схемы в отрасли. Для погашения задолженности перед шахтерами Министерство финансов выделило 41 млн грн. Остальные - около 175 млн грн - это небюджетные средства, которые удалось найти благодаря повышению эффективности функционирования рынка угля в Украине.

"Президент поставил четкую задачу: с коррупционными схемами в угольной отрасли должно быть покончено, а главным приоритетом является своевременная оплата нелегкого шахтерского труда", - добавил Герус.

Кроме того, по словам представителя АПУ, так же на контроле находится и ситуация на государственном предприятии "Волыньуголь". Там до 20 июня также должна быть полностью погашена задолженность по заработной плате перед 1200 горняками за апрель текущего года.

Напомним, по состоянию на 13 июня до конца рабочего дня средства на счета государственного предприятия "Львовуголь" так и не поступили.