Шахтарі "Львіввугілля" досі не отримали обіцяної зарплатні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Сьогодні до кінця робочого дня кошти на рахунки державного підприємства "Львіввугілля" так і не надійшли. Про це повідомила прес-служба ДП "Львіввугілля", передає УНН.
"За словами головного бухгалтера Тараса Бабія, станом на 18:00 13 червня кошти на рахунки ДП "Львіввугілля" не надійшли", - повідомила прес-служба підприємства.
Як повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець на своїй сторінці у Facebook, шахтарі ДП "Львіввугілля" продовжують акцію протесту з вимогами повернути зароблені кошти. Сьогодні їх підтримав колектив ДП "Передпускова дирекція шахти №10 "Нововолинська". Працівники шахт обурені ситуацією, яка склалася у вугледобувній галузі, де гірники змушені вдаватися до крайніх заходів, аби повернути заборгованість із заробітної плати.
Нагадаємо, в Адміністрації Президента України пообіцяли, що перший транш грошей в рахунок заборгованості по зарплатам надійде до шахтарів на початку поточного тижня.