Шахтеры "Львовуголь" до сих пор не получили обещанной зарплаты

"По словам главного бухгалтера Тараса Бабия, по состоянию на 18:00 13 июня средства на счета ГП "Львовуголь" не поступили", - сообщила пресс-служба предприятия.

Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, шахтеры ГП "Львовуголь" продолжают акцию протеста с требованиями вернуть заработанные средства. Сегодня их поддержал коллектив ГП "Предпусковая дирекция шахты №10 "Нововолынская". Работники шахт возмущены ситуацией, сложившейся в угледобывающей отрасли, где горняки вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы вернуть задолженность по заработной плате.

Напомним, в Администрации Президента Украины пообещали, что первый транш денег в счет задолженности по зарплатам поступит в шахтеров в начале текущей недели.