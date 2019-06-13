Шахтеры "Львовуголь" до сих пор не получили обещанной зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Сегодня до конца рабочего дня средства на счета государственного предприятия "Львовуголь" так и не поступили. Об этом сообщила пресс-служба ГП "Львовуголь", передает УНН.
"По словам главного бухгалтера Тараса Бабия, по состоянию на 18:00 13 июня средства на счета ГП "Львовуголь" не поступили", - сообщила пресс-служба предприятия.
Как сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на своей странице в Facebook, шахтеры ГП "Львовуголь" продолжают акцию протеста с требованиями вернуть заработанные средства. Сегодня их поддержал коллектив ГП "Предпусковая дирекция шахты №10 "Нововолынская". Работники шахт возмущены ситуацией, сложившейся в угледобывающей отрасли, где горняки вынуждены прибегать к крайним мерам, чтобы вернуть задолженность по заработной плате.
Напомним, в Администрации Президента Украины пообещали, что первый транш денег в счет задолженности по зарплатам поступит в шахтеров в начале текущей недели.