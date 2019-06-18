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Шахти "Львіввугілля" частково відновили роботу

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 червня. УНН. Шахти державного підприємства “Львіввугілля” частково відновили роботу, отримавши перші кошти в рахунок заборгованості. Про це повідомив голова первинної організації шахта “Межирічанська” Василь Лесняк, передає УНН з посиланням на Facebook голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.

Шахти "Львіввугілля" частково відновили роботу

За даними представника профсоюзу, шахти ДП “Львіввугілля” частково відновили роботу. Перші кошти у розмірі 30 млн грн поступили на рахунок ДП “Львіввугілля” ввечері 14 червня. Сьогодні очікуються кошти за відвантажене вугілля в сумі 80 млн грн, які будуть направлені на виплату заробітної плати.

В п’ятницю, 14 червня, за результатами проведених переговорів досягнуто згоди щодо поставки в червні на “Добротвірську” і “Бурштинську” ТЕС вугілля ДП “Львіввугілля” в обсязі 40 тис. тон на суму 100 млн грн та підписано договір поставки вугілля. Сьогодні, згідно з угодою, мають надійти 80 млн грн.

Однак не всі шахти відновили свою роботу. Зокрема не повернулись на роботу гірники шахти “Степова” ДП “Львіввугілля”.

Нагадаємо, уже фактично вирішене питання з виплатою заборгованості із зарплатні шахтарям ДП “Львіввугілля” та “Волиньвугілля”. Про це заявив представник Президента у Кабміні Андрій Герус.

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