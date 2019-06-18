Шахти "Львіввугілля" частково відновили роботу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Шахти державного підприємства “Львіввугілля” частково відновили роботу, отримавши перші кошти в рахунок заборгованості. Про це повідомив голова первинної організації шахта “Межирічанська” Василь Лесняк, передає УНН з посиланням на Facebook голови Незалежної профспілки гірників України Михайла Волинця.
За даними представника профсоюзу, шахти ДП “Львіввугілля” частково відновили роботу. Перші кошти у розмірі 30 млн грн поступили на рахунок ДП “Львіввугілля” ввечері 14 червня. Сьогодні очікуються кошти за відвантажене вугілля в сумі 80 млн грн, які будуть направлені на виплату заробітної плати.
В п’ятницю, 14 червня, за результатами проведених переговорів досягнуто згоди щодо поставки в червні на “Добротвірську” і “Бурштинську” ТЕС вугілля ДП “Львіввугілля” в обсязі 40 тис. тон на суму 100 млн грн та підписано договір поставки вугілля. Сьогодні, згідно з угодою, мають надійти 80 млн грн.
Однак не всі шахти відновили свою роботу. Зокрема не повернулись на роботу гірники шахти “Степова” ДП “Львіввугілля”.
Нагадаємо, уже фактично вирішене питання з виплатою заборгованості із зарплатні шахтарям ДП “Львіввугілля” та “Волиньвугілля”. Про це заявив представник Президента у Кабміні Андрій Герус.