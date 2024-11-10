«Шахтер» одержал волевую победу над „Зарей“ после пропущенного гола

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Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 111968 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

Эксклюзив
Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
8 ноября 2024, 12:41 • 140446 просмотра

Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

Эксклюзив
Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 153496 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

Эксклюзив
"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
8 ноября 2024, 08:56 • 156581 просмотра

"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
8 ноября 2024, 07:00 • 195360 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
8 ноября 2024, 06:30 • 127166 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
7 ноября 2024, 16:20 • 126404 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

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В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
7 ноября 2024, 15:40 • 121316 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

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Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
7 ноября 2024, 11:40 • 174355 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

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У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 132196 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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«Шахтер» одержал волевую победу над „Зарей“ после пропущенного гола

«Шахтер» одержал волевую победу над „Зарей“ после пропущенного гола

Киев  •  УНН

16:31 • 2107 просмотра

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В матче 13-го тура УПЛ «Шахтер» победил «Зарю» со счетом 3:1 на «Арене Львов».

В воскресенье, 10 ноября, донецкий "Шахтер" в рамках 13-го тура чемпионата Украины принимал луганскую "Зарю". "Горняки" пропустив гол в первом тайме, сумели отыграться и вырвать победу, пишет УНН.

Донецкий "Шахтер" на "Арене Львов" одержал победу над луганской "Зарей" - 3:1.

Счет на 37-й минуте открыл полузащитник "Зари" 21-летний Александр Яцык. "Шахтер" после перерыва сравнял счет благодаря пенальти - мяч забил Артем Бондаренко. На 54 минуте гол в ворота луганчан забил Кевин Келси. В  в добавленное время Джордан срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел Зубкова.

Завершат 13 тур киевское "Динамо" и житомирское "Полесье", которые сойдутся в 18.00 на столичном стадионе "Динамо".

Турнирное положение: "Александрия" - 32 очка (после 12-ти игр), "Динамо" - 29 (11), "Шахтер" - 26 (12), "Полесье" - 22 (11), "Кривбасс" - 19 (12), "ЛНЗ" - 18 (13), "Карпаты" - 18 (12), "Верес" - 15 (13), „Рух" - 15 (12), „Заря" - 15 (13), „Колос" - 13 (13), „Ворскла" - 13 (13), „Черноморец" - 12 (13), „Левый Берег" - 9 (13), „Оболонь" - 9 (13), „Ингулец" - 6 (13).

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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