«Шахтер» одержал волевую победу над „Зарей“ после пропущенного гола
Киев • УНН
В матче 13-го тура УПЛ «Шахтер» победил «Зарю» со счетом 3:1 на «Арене Львов».
В воскресенье, 10 ноября, донецкий "Шахтер" в рамках 13-го тура чемпионата Украины принимал луганскую "Зарю". "Горняки" пропустив гол в первом тайме, сумели отыграться и вырвать победу, пишет УНН.
Донецкий "Шахтер" на "Арене Львов" одержал победу над луганской "Зарей" - 3:1.
Счет на 37-й минуте открыл полузащитник "Зари" 21-летний Александр Яцык. "Шахтер" после перерыва сравнял счет благодаря пенальти - мяч забил Артем Бондаренко. На 54 минуте гол в ворота луганчан забил Кевин Келси. В в добавленное время Джордан срезал мяч в свои ворота, пытаясь прервать прострел Зубкова.
Завершат 13 тур киевское "Динамо" и житомирское "Полесье", которые сойдутся в 18.00 на столичном стадионе "Динамо".
Турнирное положение: "Александрия" - 32 очка (после 12-ти игр), "Динамо" - 29 (11), "Шахтер" - 26 (12), "Полесье" - 22 (11), "Кривбасс" - 19 (12), "ЛНЗ" - 18 (13), "Карпаты" - 18 (12), "Верес" - 15 (13), „Рух" - 15 (12), „Заря" - 15 (13), „Колос" - 13 (13), „Ворскла" - 13 (13), „Черноморец" - 12 (13), „Левый Берег" - 9 (13), „Оболонь" - 9 (13), „Ингулец" - 6 (13).