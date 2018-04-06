"Шахтер" заинтересовался нападающим сборной Ганы

"Горняки" рассматривают форварда в качестве потенциальной замены аргентинцу Факундо Феррейре у которого контракт закончится будущим летом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легионер "Шахтера" обнаружил намерения вернуться в чемпионат Бразилии

Конкурентами украинского гранда за подписание Двамена является английский "Брайтон" и итальянское "Наполи".

Стоит отметить, что в сезоне 17/18 ганский футболист провел за "Цюрих" 26 матчей во всех турнирах, в которых ему удалось забить 7 голов и отдать 3 результативные передачи. Также Двамен имеет в активе проведенные встречи за национальную команду своей страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гол дебютанта Кайоде помог "Шахтеру" разгромить "Зарю"

Кроме того добавим, трансферная стоимость 22-летнего спортсмена составляет 3 млн евро.