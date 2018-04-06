"Шахтар" зацікавився нападником збірної Гани
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У сферу інтересів донецького "Шахтаря" потрапив форвард збірної Гани та швейцарського "Цюріха" Рафаель Двамен, повідомляє УНН з посиланням на видання Calciomercato.
"Гірники" розглядають форварда в якості потенційної заміни аргентинцеві Факундо Феррейрі у якого контракт закінчиться майбутнього літа.
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Конкурентами українського гранда за підписання Двамена є англійський "Брайтон" та італійське "Наполі".
Варто відзначити, що у сезоні 17/18 ганський футболіст провів за "Цюріх" 26 матчів у всіх турнірах, в яких йому вдалося забити 7 голів і віддати 3 результативні передачі. Також Двамен має в активі проведені зустрічі за національну команду своєї країни.
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Крім того додамо, трансферна вартість 22-річного спортсмена становить 3 млн євро.