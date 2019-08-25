"Шахтер" выйдет на матч с "Мариуполем" в особой форме в честь 150-летия Донецка. На игровые футболки будет нанесен логотип города, который в день поединка отмечает юбилей", - говорится в сообщении.

Ранее УНН писал, что сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" состоится встреча ФК "Шахтер" с ФК "Мариуполь".



