"Шахтер" выйдет на матч с "Мариуполем" в особой форме
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. ФК "Шахтер" выйдет на матч с ФК "Мариуполь", надев особую форму. Об этом на странице в Facebook сообщил FC SHAKHTAR, передает УНН.
"Шахтер" выйдет на матч с "Мариуполем" в особой форме в честь 150-летия Донецка. На игровые футболки будет нанесен логотип города, который в день поединка отмечает юбилей", - говорится в сообщении.
Ранее УНН писал, что сегодня в Харькове на ОСК "Металлист" состоится встреча ФК "Шахтер" с ФК "Мариуполь".