"Шахтар" вийде на матч з "Маріуполем" в особливій формі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. ФК "Шахтар" вийде на матч з ФК "Маріуполь", одягнувши особливу форму. Про це на сторінці у Facebook повідомив FC SHAKHTAR, передає УНН.
"Шахтар" вийде на матч з "Маріуполем" в особливій формі в честь 150-річчя Донецька. На ігрові футболки буде нанесений логотип міста, який в день поєдинку відзначає ювілей", - йдеться в повідомленні.
Раніше УНН писав, що сьогодні в Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться зустріч ФК "Шахтар" з ФК "Маріуполь".