"Шахтер" в новом стиле прибыл в Одессу на игру за Суперкубок

В предварительную заявку на поединок с “Динамо” не попали Тайсон, Максим Малышев, Вячеслав Танковский и Додо. Полный список футболистов, которые прибыли в Одессу, выглядит так:

вратари: Олег Кудрик, Алексей Шевченко, Андрей Пятов;

защитники: Исмаили, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Сергей Кривцов;

Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Веллингтон Нем, Дентиньо, Алан Патрик, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркиньос Сиприано, Александр Зубков;

нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.

Отмечается, что для зарубежных клубов выезд на игру в классическом стиле одежды вполне привычным, то для “Шахтера” на внутренние турниры — новый опыт.

Добавим, что игра “Шахтер” — “Динамо” состоится 21 июля в 21:00 на стадионе “Черноморец”.