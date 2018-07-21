"Шахтер" в новом стиле прибыл в Одессу на игру за Суперкубок
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. В новый сезон — в новом образе. На матч в Одессу прибыли футболисты “Шахтера” и тренеры, которые отправились в классических костюмах и белых кроссовках. Об этом сообщает сайт “горняков”, передает УНН.
В предварительную заявку на поединок с “Динамо” не попали Тайсон, Максим Малышев, Вячеслав Танковский и Додо. Полный список футболистов, которые прибыли в Одессу, выглядит так:
вратари: Олег Кудрик, Алексей Шевченко, Андрей Пятов;
защитники: Исмаили, Иван Ордец, Богдан Бутко, Николай Матвиенко, Олег Данченко, Ярослав Ракицкий, Давид Хочолава, Сергей Кривцов;
Полузащитники: Тарас Степаненко, Виктор Коваленко, Андрей Тотовицкий, Сергей Болбат, Веллингтон Нем, Дентиньо, Алан Патрик, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркиньос Сиприано, Александр Зубков;
нападающие: Оларенважу Кайоде, Жуниор Мораес.
Отмечается, что для зарубежных клубов выезд на игру в классическом стиле одежды вполне привычным, то для “Шахтера” на внутренние турниры — новый опыт.
Добавим, что игра “Шахтер” — “Динамо” состоится 21 июля в 21:00 на стадионе “Черноморец”.