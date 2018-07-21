"Шахтар" в новому стилі прибув до Одеси на гру за Суперкубок
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. У новий сезон — в новому образі. На матч в Одесу прибули футболісти “Шахтаря” і тренери, які вирушили в класичних костюмах і білих кросівках. Про це інформує сайт “гірників”, передає УНН.
У попередню заявку на поєдинок з “Динамо” не потрапили Тайсон, Максим Малишев, В’ячеслав Танковскій і Додо. Повний список футболістів, прибули до Одеси, виглядає так:
воротарі: Олег Кудрик, Олексій Шевченко, Андрій Пятов;
захисники: Ісмаїлі, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Олег Данченко, Ярослав Ракицький, Давид Хочолава, Сергій Кривцов;
півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Сергій Болбат, Веллінгтон Нем, Дентіньо, Алан Патрік, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркіньос Сіпріано, Олександр Зубков;
нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораес.
Зазначається, що для зарубіжних клубів виїзд на гру в класичному стилі одежі є цілком звичним, то для “Шахтаря” на внутрішні турніри — новий досвід.
Додамо, що гра “Шахтар” — “Динамо” відбудеться 21 липня о 21:00 на стадіоні “Чорноморець”.