"Шахтар" в новому стилі прибув до Одеси на гру за Суперкубок

У попередню заявку на поєдинок з “Динамо” не потрапили Тайсон, Максим Малишев, В’ячеслав Танковскій і Додо. Повний список футболістів, прибули до Одеси, виглядає так:

воротарі: Олег Кудрик, Олексій Шевченко, Андрій Пятов;

захисники: Ісмаїлі, Іван Ордець, Богдан Бутко, Микола Матвієнко, Олег Данченко, Ярослав Ракицький, Давид Хочолава, Сергій Кривцов;

півзахисники: Тарас Степаненко, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький, Сергій Болбат, Веллінгтон Нем, Дентіньо, Алан Патрік, Марлос, Майкон, Фернандо, Маркіньос Сіпріано, Олександр Зубков;

нападники: Оларенважу Кайоде, Жуніор Мораес.

Зазначається, що для зарубіжних клубів виїзд на гру в класичному стилі одежі є цілком звичним, то для “Шахтаря” на внутрішні турніри — новий досвід.

Додамо, що гра “Шахтар” — “Динамо” відбудеться 21 липня о 21:00 на стадіоні “Чорноморець”.