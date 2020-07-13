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"Шахтер" в результативном противостоянии нанес поражение "Десне"

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КИЕВ. 13 июля. УНН. В 30-м туре Украинской Премьер-лиги “Шахтер” на выезде встречался с “Десной”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу соревнований.

“Горняки”, которые уже решили свои турнирные задачи, встречались с очень мотивированным соперником, который ведет борьбу за второе место.

Команды начали поединок в невысоком темпе, а когда ближе к середине тайма скорости заметно выросли, то сразу пошли и голы. На 25-й минуте Майкон подобрал мяч после розыгрыша углового и нашел передачей Соломона, который подделал и мощно пробил под перекладину — 0:1. А уже в следующем эпизоде Манор сам выступил в роли ассистента: отобрал мяч у соперника и вырезал отличный пас на Тете, который уверенно переиграл вратаря черниговцев — 0:2. Правда, хозяева быстро сумели прийти и сократить счет: это Гитченко головой замкнул подачу на ближнюю штангу.

Вторая половина стартовала с шанса для “Десны”. Филиппов вырвался один на один с Пятовым, но дуэль осталась за голкипером “оранжево-черных”. Атакующий настроение команд никуда не исчез, поэтому голов долго ждать не пришлось. На 60-й минуте свое возвращение на поле забитым мячом отметил Майкон: с передачи Фернандо полузащитник хорошо положил мяч в левый нижний угол — 1:3. И снова произошла мгновенная реакция от “северян” — мощный дальний выстрел Филиппова пришелся именно в цель.

“Горняки” сразу же ответили своими моментами: Паст чудом среагировал на удар Степаненко с линии вратарской, а Патрик из-за пределов штрафной пробил выше. Однако именно Алан вскоре установил окончательный счет. На 69-й минуте бразилец заработал пенальти и самостоятельно его реализовал сильным и точным ударом в правый нижний угол — 2:4.

Заметим, что “Шахтер” имеет 78 очков. “Десна” с 55 занимает 4-ю строчку и уступает два очка “Зари”, которая идет второй.

Украинские Национальные Новости

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