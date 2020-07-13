"Шахтар" у результативному протистоянні наніс поразку "Десні"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. У 30-му турі Української Прем’єр-ліги “Шахтар” на виїзді зустрічався з “Десною”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу змагань.
“Гірники”, які вже вирішили свої турнірні завдання, зустрічалися з дуже мотивованим суперником, що веде боротьбу за друге місце.
Команди розпочали поєдинок у невисокому темпі, а коли ближче до середини тайму швидкості помітно зросли, то відразу пішли й голи. На 25-й хвилині Майкон підібрав м’яч після розіграшу кутового та знайшов передачею Соломона, той підробив і потужно пробив під поперечину — 0:1. А вже в наступному епізоді Манор сам виступив у ролі асистента: відібрав м’яч у суперника й вирізав відмінний пас на Тете, який упевнено переграв воротаря чернігівців — 0:2. Щоправда, господарі швидко зуміли оговтатись та скоротити рахунок: це Гітченко головою замкнув подачу на ближню штангу.
Друга половина стартувала із шансу для “Десни”. Філіппов вирвався сам на сам з Пятовим, але дуель лишилася за голкіпером “оранжево-чорних”. Атакувальний настрій команд нікуди не зник, тому голів довго чекати не довелося. На 60-й хвилині своє повернення на поле забитим м’ячем відзначив Майкон: з передачі Фернандо півзахисник гарно поклав м’яч у лівий нижній кут — 1:3. І знову сталася миттєва реакція від “північан” — потужний дальній постріл Філіппова припав саме в ціль.
“Гірники” одразу ж відповіли своїми моментами: Паст дивом зреагував на удар Степаненка з лінії воротарського, а Патрік з-за меж штрафного пробив вище. Однак саме Алан невдовзі встановив остаточний рахунок. На 69-й хвилині бразилець заробив пенальті й самотужки його реалізував сильним і влучним ударом у правий нижній кут — 2:4.
Зауважимо, що “Шахтар” має 78 очок. “Десна” з 55 займає 4-й рядок і поступається двома очками “Зорі”, яка йде другою.