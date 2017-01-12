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"Шахтер" будет проводить все еврокубковые матчи в Харькове - гендиректор

"Шахтер" будет проводить все еврокубковые матчи в Харькове - гендиректор

Киев • УНН

 • 9980 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин рассказал о планах донецкого клуба, связанных с проведением домашних матчей в Харькове, передает УНН со ссылкой на телеканалы "Футбол 1/2".

"На данном этапе мы заточены на Харьков и хотим по максимуму загрузить этот город нашими играми. Не знаю, получится ли это у нас, но мы будем прилагать максимум усилий. Мы уже поняли это для себя", - сообщил С.Палкин.

Генеральный директор также назвал главную причину такого решения: "уверен, в Харькове меньше 10 тысяч на наших матчах не будет, а для нашего чемпионата уже даже 8 тысяч зрителей - это очень серьезный показатель. В прошлом году средний показатель посещаемости на наших матчах во Львове доходил до тысячи".

Кроме того, С.Палкин сообщил, что "горняки" будут проводить все еврокубковые матчи в Харькове.

Как сообщал УНН, поединок 1/16 финала Лиги Европы "Шахтер" - "Сельта" примет именно Харьков.

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