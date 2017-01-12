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"Шахтар" проводитиме всі єврокубкові матчі в Харкові - гендиректор

Київ • УНН

 • 9980 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про плани донецького клубу, які пов'язані з проведенням домашніх матчів у Харкові, інформує УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".

"На даному етапі ми заточені на Харків і хочемо по максимуму завантажити це місто нашими іграми. Не знаю, чи вийде це у нас, але ми будемо докладати максимум зусиль. Ми вже зрозуміли це для себе", - розпочав С.Палкін.

Генеральний директор також назвав головну причину такого рішення: "упевнений, в Харкові менше десяти тисяч на наших матчах не буде, а для нашого чемпіонату вже навіть 8 тисяч глядачів – це дуже серйозний показник. Торік середній показник відвідуваності на наших матчах у Львові доходив до тисячі".

Окрім того, С.Палкін повідомив, що "гірники" проводитимуть всі єврокубкові матчі в Харкові.

Як повідомляв УНН, поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Сельта" прийматиме саме Харків.

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