"Шахтар" проводитиме всі єврокубкові матчі в Харкові - гендиректор
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін розповів про плани донецького клубу, які пов'язані з проведенням домашніх матчів у Харкові, інформує УНН з посиланням на телеканали "Футбол 1/2".
"На даному етапі ми заточені на Харків і хочемо по максимуму завантажити це місто нашими іграми. Не знаю, чи вийде це у нас, але ми будемо докладати максимум зусиль. Ми вже зрозуміли це для себе", - розпочав С.Палкін.
Генеральний директор також назвав головну причину такого рішення: "упевнений, в Харкові менше десяти тисяч на наших матчах не буде, а для нашого чемпіонату вже навіть 8 тисяч глядачів – це дуже серйозний показник. Торік середній показник відвідуваності на наших матчах у Львові доходив до тисячі".
Окрім того, С.Палкін повідомив, що "гірники" проводитимуть всі єврокубкові матчі в Харкові.
Як повідомляв УНН, поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Сельта" прийматиме саме Харків.