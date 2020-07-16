"Шахтер" проведет спарринг в Киеве перед матчем с "Вольфсбургом"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Донецкий “Шахтер” договорился с ровенским “Вересом” провести спарринг для подготовки к матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким “Вольфсбургом”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Вереса”.
Матч “Шахтер” — “Верес” состоится 30 июля на НСК “Олимпийский” в Киеве. При пустых трибунах.
Команда Луиша Каштру сыграет против “красно-черных” основным составом. Этот поединок станет для “горняков” проверкой боем перед ответным матчем розыгрыша Лиги Европы УЕФА против немецкого “Вольфсбурга”.
“О возможности проведения этой игры договаривался я лично с Дарио Срной. „Шахтер“ предложил нам такой вариант и отказываться от такой возможности — грех. Переговоры продолжались довольно долго. Потому что перед этим поединком наша команда будет вынуждена вновь пройти медицинское тестирование. Буквально сегодня мы согласовали все детали договоренности”, — рассказал главный тренер ровенского “Вереса” Юрий Вирт.
Отметим, что “Верес” проведет данную игру в рамках подготовки к матчам плей-офф за право играть в Первой лиге.
Напомним, что последний раз “Верес” встречался с “Шахтером” в матче чемпионата УПЛ более двух лет назад. 13 мая 2018 года “горняки” обыграли ровенчан в Харькове — 1:0.