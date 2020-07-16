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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 93771 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 107539 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 112401 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 113842 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 136664 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103188 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102712 просмотра

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4 марта, 08:59 • 104967 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102236 просмотра

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"Шахтер" проведет спарринг в Киеве перед матчем с "Вольфсбургом"

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 • 12160 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Донецкий “Шахтер” договорился с ровенским “Вересом” провести спарринг для подготовки к матчу 1/8 финала Лиги Европы с немецким “Вольфсбургом”, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Вереса”.

Матч “Шахтер” — “Верес” состоится 30 июля на НСК “Олимпийский” в Киеве. При пустых трибунах.

Команда Луиша Каштру сыграет против “красно-черных” основным составом. Этот поединок станет для “горняков” проверкой боем перед ответным матчем розыгрыша Лиги Европы УЕФА против немецкого “Вольфсбурга”.

“О возможности проведения этой игры договаривался я лично с Дарио Срной. „Шахтер“ предложил нам такой вариант и отказываться от такой возможности — грех. Переговоры продолжались довольно долго. Потому что перед этим поединком наша команда будет вынуждена вновь пройти медицинское тестирование. Буквально сегодня мы согласовали все детали договоренности”, — рассказал главный тренер ровенского “Вереса” Юрий Вирт.

Отметим, что “Верес” проведет данную игру в рамках подготовки к матчам плей-офф за право играть в Первой лиге.

Напомним, что последний раз “Верес” встречался с “Шахтером” в матче чемпионата УПЛ более двух лет назад. 13 мая 2018 года “горняки” обыграли ровенчан в Харькове — 1:0.

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