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"Шахтар" проведе спаринг у Києві перед матчем з "Вольфсбургом"

"Шахтар" проведе спаринг у Києві перед матчем з "Вольфсбургом"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Донецький “Шахтар” домовився із рівненським “Вересом” провести спаринг задля підготовки до матчу відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи із німецьким “Вольфсбургом”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Вереса”.

Матч “Шахтар” — “Верес” відбудеться 30-го липня на НСК “Олімпійському” у Києві. Без глядачів на трибунах.

Команда Луїша Каштру зіграє проти “червоно-чорних” основним складом. Цей поєдинок стане для “гірників” перевіркою боєм перед повторним матчем розіграшу Ліги Європи УЄФА проти німецького “Вольфсбурга”.

“Про можливість проведення цієї гри домовлявся я особисто із Даріо Срною. „Шахтар“ запропонував нам такий варіант і відмовлятися від такої можливості — гріх. Перемовини тривали доволі довго. Бо перед цим поєдинком наша команда буде змушена знову пройти медичне тестування. Буквально сьогодні ми погодили усі деталі домовленості”, — розповів головний тренер рівненського “Вереса” Юрій Вірт.

Відзначимо, що “Верес” проведе дану гру у рамках підготовки до матчів плей-офф за право грати у Першій лізі.

Нагадаємо, що востаннє “Верес” зустрічався із “Шахтарем” у матчі чемпіонату УПЛ більше двох років тому. 13 травня 2018 року “гірники” обіграли рівнян у Харкові — 1:0.

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