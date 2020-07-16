"Шахтар" проведе спаринг у Києві перед матчем з "Вольфсбургом"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Донецький “Шахтар” домовився із рівненським “Вересом” провести спаринг задля підготовки до матчу відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи із німецьким “Вольфсбургом”, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Вереса”.
Матч “Шахтар” — “Верес” відбудеться 30-го липня на НСК “Олімпійському” у Києві. Без глядачів на трибунах.
Команда Луїша Каштру зіграє проти “червоно-чорних” основним складом. Цей поєдинок стане для “гірників” перевіркою боєм перед повторним матчем розіграшу Ліги Європи УЄФА проти німецького “Вольфсбурга”.
“Про можливість проведення цієї гри домовлявся я особисто із Даріо Срною. „Шахтар“ запропонував нам такий варіант і відмовлятися від такої можливості — гріх. Перемовини тривали доволі довго. Бо перед цим поєдинком наша команда буде змушена знову пройти медичне тестування. Буквально сьогодні ми погодили усі деталі домовленості”, — розповів головний тренер рівненського “Вереса” Юрій Вірт.
Відзначимо, що “Верес” проведе дану гру у рамках підготовки до матчів плей-офф за право грати у Першій лізі.
Нагадаємо, що востаннє “Верес” зустрічався із “Шахтарем” у матчі чемпіонату УПЛ більше двох років тому. 13 травня 2018 року “гірники” обіграли рівнян у Харкові — 1:0.