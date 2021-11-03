“Шахтер” проиграл “Реалу” со счетом 1:2
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Донецкий “Шахтер” сыграл гостевой поединок групповой стадии Лиги чемпионов против “Реала” на “Сантьяго Бернабеу”, передает корреспондент УНН.
Детали
На 14 минуте игры Марлон потерял мяч в собственной штрафной, что привело к легкому взятию ворот в исполнении Карима Бензема.
До перерыва украинский коллектив выровнял положение. Николай Матвиенко забросил мяч к чужой штрафной зоны, где элегантной передачей грудью Алан Патрик вывел на свободное пространство Фернандо, который расстрелял голкипера Куртуа— 1:1.
На 61 минуте командную комбинацию “галактикос” замкнул Бензема с передачи Винисиуса Жуниора. На это ответа у подопечных Де Дзерби не нашлось — 2:1.
Заметим, что Бензема забил 1000-й гол “Реала” в Кубке чемпионов/Лиге чемпионов.
Дополнение
“Шахтер” забил первый гол на групповой стадии Лиги чемпионов этого розыгрыша. Клуб имеет один пункт, а ”Реал" — 9.