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“Шахтар” програв “Реалу” з рахунком 1:2

Київ • УНН

 • 18248 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Донецький “Шахтар” відіграв гостьовий поєдинок групової стадії Ліги чемпіонів проти “Реалу” на “Сантьяго Бернабеу”, передає кореспондент УНН.

“Шахтар” програв “Реалу” з рахунком 1:2

Деталі

На 14 хвилині гри Марлон втратив м’яч у власній штрафній, що призвело до легкого взяття воріт у виконанні Каріма Бензема.

До перерви український колектив вирівняв становище. Микола Матвієнко закинув м’яч до чужої карної зони, де елегантною передачею грудьми Алан Патрік вивів на вільний простір Фернандо, який розстріляв голкіпера Куртуа — 1:1.

На 61 хвилині командну комбінацію “галактікос” замкнув Бензема з передачі Вінісіуса Жуніора. На це відповіді у підопічних Де Дзербі не знайшлося — 2:1.

Зауважимо, що Бензема забив 1000-й гол “Реала” у Кубку чемпіонів/Лізі чемпіонів.

Доповнення

“Шахтар” забив перший гол на груповій стадії Ліги чемпіонів цього розіграшу. Клуб має один пункт, а “Реал” — 9.

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