"Шахтер" продлил контракты с двумя футболистами
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. ФК " Шахтер "продлил контракты с полузащитниками основного состава Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".
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Оба футболиста подписали с клубом соглашения до 31 декабря 2026 года.
В этом сезоне 21-летний Михаил Мудрик провел за "горняков" 19 матчей и забил 2 гола, а 19-летний Георгий Судаков выходил на поле в 14 поединках и оформил 4 мяча.
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"Я рад, что "Шахтер" очень быстро объяснился с Мудриком и Судаковим. Мы очень давно знаем, что они огромные таланты. Они заслужили новые контракты. Мы показываем им, что уважаем их талант и работу, а также серьезно на них рассчитываем в следующие пять лет. Я уже говорил, что Судаков, Мудрик плюс Бондаренко - это три бриллианта "Шахтера" и украинского футбола, которых нужно воспитывать и поднимать на высокий уровень. У них безумный талант, и каждый из них разный. Таких футболистов, как Михаил Мудрик, в целом мало. Судаков - уникальный футболист, который может играть восьмерку, шестерку, десятку. Бондаренко - то же. Я убежден, что эти три футболиста в будущем дадут очень много "Шахтеру" и украинскому футболу", - сказал директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна.
Напомним
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