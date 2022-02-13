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15 марта, 19:03 • 101507 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 131633 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117249 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111291 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101358 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 98654 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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"Шахтер" продлил контракты с двумя футболистами

"Шахтер" продлил контракты с двумя футболистами

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. ФК " Шахтер "продлил контракты с полузащитниками основного состава Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "горняков".

Детали

Оба футболиста подписали с клубом соглашения до 31 декабря 2026 года.

В этом сезоне 21-летний Михаил Мудрик провел за "горняков" 19 матчей и забил 2 гола, а 19-летний Георгий Судаков выходил на поле в 14 поединках и оформил 4 мяча.

Цитата

"Я рад, что "Шахтер" очень быстро объяснился с Мудриком и Судаковим. Мы очень давно знаем, что они огромные таланты. Они заслужили новые контракты. Мы показываем им, что уважаем их талант и работу, а также серьезно на них рассчитываем в следующие пять лет. Я уже говорил, что Судаков, Мудрик плюс Бондаренко - это три бриллианта "Шахтера" и украинского футбола, которых нужно воспитывать и поднимать на высокий уровень. У них безумный талант, и каждый из них разный. Таких футболистов, как Михаил Мудрик, в целом мало. Судаков - уникальный футболист, который может играть восьмерку, шестерку, десятку. Бондаренко - то же. Я убежден, что эти три футболиста в будущем дадут очень много "Шахтеру" и украинскому футболу", - сказал директор по футболу ФК "Шахтер" Дарио Срна.

Напомним

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