"Шахтар" продовжив контракти із двома футболістами
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. ФК "Шахтар" продовжив контракти із півзахисниками основного складу Михайлом Мудриком та Георгієм Судаковим, передає УНН з посиланням на прес-службу "гірників".
Деталі
Обидва футболісти підписали з клубом угоди до 31 грудня 2026 року.
Цього сезону 21-річний Михайло Мудрик провів за "гірників" 19 матчів і забив 2 голи, а 19-річний Георгій Судаков виходив на поле в 14 поєдинках та оформив 4 м’ячі.
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"Я радий, що "Шахтар" дуже швидко порозумівся з Мудриком і Судаковим. Ми дуже давно знаємо, що вони величезні таланти. Вони заслужили на нові контракти. Ми показуємо їм, що поважаємо їхній талант і роботу, а також серйозно на них розраховуємо в наступні п’ять років. Я вже казав, що Судаков, Мудрик плюс Бондаренко – це три діаманти "Шахтаря" та українського футболу, яких потрібно виховувати та піднімати на високий рівень. У них божевільний талант, і кожен із них різний. Таких футболістів, як Михайло Мудрик, загалом мало. Судаков – унікальний футболіст, який може грати вісімку, шістку, десятку. Бондаренко – те саме. Я переконаний, що ці три футболісти в майбутньому дадуть дуже багато "Шахтарю" й українському футболу", - сказав директор з футболу ФК "Шахтар"Дарійо Срна.
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