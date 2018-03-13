"Шахтер" уступил "Роме" и вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. На “Стадио Олимпико” состоялся поединок 1/8 финала Лиги чемпионов в котором римская “Рома” принимала донецкий “Шахтер”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Игра в первой половине развивалась по сценарию гостей — без опасных моментов у ворот Пятова (правда, и у других ворот ничего очень примечательного не происходило), на невысоких скоростях, с заметным преимуществом гостей во владении мячом.
Однако все планы на итоговый положительный результат перечеркнул гол на 52 минуте. Кевин Строотман всего одной передачей от центральной линии раскрыл всю линию обороны “Шахтера”, Эдин Джеко выбежал один на один с Пятовым и одним прикосновением переиграл вратаря дончан.
В дальнейшем “Шахтер” пытался атаковать, упирался в насыщенную оборону “Ромы” и получал контрвыпады. Контригра хозяев приносила куда больше ощутимые результаты, чем все наступательные движения украинцев.
Таким образом, 1:0 и благодаря голу на выезде (2:1) “Рома” впервые за 10 лет пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Отметим, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету Джеко уже четыре гола. Он повторил свой рекорд, установленный в сезоне 2009/10 в составе “Вольфсбурга”.
Добавим также, вратарь “Ромы” Алиссон продолжил “сухую” серию в матчах текущего розыгрыша Лиги чемпионов на “Олимпико” (не пропустил ни одного гола).