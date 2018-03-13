"Шахтар" поступився "Ромі" і вилетів з розіграшу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. На “Стадіо Олімпіко” відбувся поєдинок у відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в якому римська “Рома” приймала донецький “Шахтар”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Гра в першій половині розвивалася за сценарієм гостей — без небезпечних моментів біля воріт Пятова (правда, і біля інших воріт нічого дуже примітного не відбувалося), на невисоких швидкостях, з помітною перевагою гостей у володінні м’ячем.
Однак усі плани на підсумковий позитивний результат перекреслив гол на 52 хвилині. Кевін Стротман всього однією передачею від центральної лінії розкрив усю лінію оборони “Шахтаря”, Едін Джеко вибіг один на один з Пятовим і одним дотиком переграв воротаря донеччан.
Надалі “Шахтар” намагався атакувати, впирався в насичену оборону “Роми” і отримував контрвипади. Контргра господарів приносила куди більше відчутні результати, ніж всі наступальні рухи українців.
Таким чином, 1:0 і завдяки голу на виїзді (2:1) “Рома” вперше за 10 років пробилася до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Відзначимо, що у поточному розіграші Ліги чемпіонів на рахунку Джеко вже чотири голи. Він повторив свій рекорд, встановлений в сезоні 2009/10 у складі “Вольфсбурга”.
Додамо також, воротар “Роми” Аліссон продовжив “суху” серію в матчах поточного розіграшу Ліги чемпіонів на “Олімпіко” (не пропустив жодного голу).