"Шахтер" подписал контракт с защитником "Черноморца"

Футболист присоединится к "Шахтеру" начиная со следующего сезона.

24-летний футболист выступал в грузинских клубах "Саско" (Тбилиси), "Металлург" (Рустави), "Сиони" (Болниси), "Динамо" (Тбилиси), "Колхети" (Поти) и "шукур" (Кобулети).

Начиная с сезона 2015/16 защищает цвета одесского "Черноморца". В украинской Премьер-лиге провел 39 матчей, забил 3 мяча.

Отметим, что в этом сезоне Д.Хочолава провел за "Черноморец" 21 матч в УПЛ и отметился 2 голами.

Заметим, что в августе 2016 Д.Хочолава получил дебютный вызов в национальную сборную Грузии, в составе которой сыграл уже 3 поединка.

Напомним, наставника "Черноморца" признан лучшим тренером 24 тура УПЛ .