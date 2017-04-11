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"Шахтар" підписав контракт із захисником "Чорноморця"

"Шахтар" підписав контракт із захисником "Чорноморця"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Оборонець одеського "Чорноморця" Давид Хочолава підписав із донецьким "Шахтарем" контракт на 5 років. Про це інформує прес-служба "гірників", передає УНН.

Футболіст приєднається до "Шахтаря" починаючи з наступного сезону.

24-річний футболіст виступав у грузинських клубах "Саско" (Тбілісі), "Металург" (Руставі), "Сіоні" (Болнісі), "Динамо" (Тбілісі), "Колхеті" (Поті) та "Шукура" (Кобулеті).

Починаючи з сезону 2015/16 захищає кольори одеського "Чорноморця". В українській Прем’єр-лізі провів 39 матчів, забив 3 м’ячі.

Зазначимо, що у цьому сезоні Д.Хочолава провів за "Чорноморець" 21 матч в УПЛ та відзначився 2 голами.

Зауважимо, що у серпні 2016 року Д.Хочолава отримав дебютний виклик до національної збірної Грузії, у складі якої зіграв уже 3 поєдинки.

Нагадаємо, наставника "Чорноморця" визнано найкращим тренером 24 туру УПЛ.

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