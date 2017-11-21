Мошенники за неделю выманили у жителей Донецтой области почти четверть миллиона грн

“46 из 67 зарегистрированных в регионе мошенничеств были совершены с помощью интернета. Чаще всего злоумышленники выдавали себя за работников банка (25 фактов). Не менее популярная схема, когда мошенники скрывались под маской продавцов на популярных сайтах объявлений (21 факт). Кроме того, 6 раз преступники выдавали себя за сотрудников полиции. Также зафиксировано 15 других мошенничеств (снятие порчи, обмен денег и т.п.)”- отметили в полиции.

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По информации правоохранителей, общая сумма, которой завладели мошенники за неделю, составляет более 220 тыс. грн.

По данным фактам возбуждены уголовные производства.

Как сообщал УНН, хакеры украли у украинского банка 1 млн долларов.

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