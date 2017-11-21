Шахраї за тиждень виманили у мешканців Донеччини майже чверть мільйона грн

“Так, 46 з 67 зареєстрованих в регіоні шахрайств були вчинені за допомоги інтернету. Найчастіше зловмисники видавали себе за працівників банку (25 фактів). Неменш популярна схема, коли шахраї ховалися за маскою продавців на популярних сайтах оголошень (21 факт). Крім того, 6 разів злочинці видавали себе за працівників поліції. Також зафіксовано 15 інших шахрайств (зняття порчі, обмін грошей тощо)” — зазначили в поліції.

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За інформацією правоохоронців, загальна сума, якою заволоділи шахраї за тиждень, складає більше 220 тис. грн.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження.

Як повідомляв УНН, хакери вкрали в українського банку 1 млн доларів.

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