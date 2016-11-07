Мошенники на лотерейном рынке будут действовать, пока этот вопрос не урегулируют на законодательном уровне - З.Шкиряк

"До тех пор, пока мы не урегулируем игорный бизнес и не заведем его в законодательные рамки, у нас будут возникать проблемы перманентно, и к сожалению, нужно признаться честно, что бороться с этим довольно сложно и практически невозможно. Мы же не сможем отговорить людей от ощущения азарта ", - сказал З.Шкиряк.

Эксперты отмечают, что случаи мошенничества участились, теперь правонарушители начали маскироваться под легальные компании.

"Участились случаи, когда под торговой маркой" Лото маркет "появляются неизвестные нам объекты, субъекты, которые представляются одним из наших распространителей, хотя на самом деле таковыми не являются. Зачем они это делают? Видимо для использования какой - либо интеллектуальной собственности. В таком порядке это для них необходимо, чтобы защититься от правоохранительных органов ", - сказал директор по маркетингу« М.С.Л. »П.Вайсеро.

Напомним, операторы государственных лотерей, в том числе "М.С.Л." страдают от мошенников и вместе с правоохранителями борются с псевдолотереями, работающими под их прикрытием .

Специалисты отмечают, что распространению псевдолетерей способствует бездействие Минфина. С 2012 года ведомство не разработало лицензионные условия для операторов лотерей, а затем потеряло право на проверки.

Как сообщал УНН, Минфин призвали защитить лотерейный рынок от мошенников .