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Шахраї на лотерейному ринку діятимуть, доки це питання не врегулюють на законодавчому рівні – З.Шкіряк

Шахраї на лотерейному ринку діятимуть, доки це питання не врегулюють на законодавчому рівні – З.Шкіряк

Київ • УНН

 • 6738 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Нелегальний гральний бізнес в Україні процвітатиме доки питання лотерейного бізнесу не врегулюють на законодавчому рівні. Про це у програмі "Гра інтересів" сказав радник Міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк, передає УНН.

“До тих пір, поки ми не врегулюємо гральний бізнес і не заведемо його у законодавчі рамки, у нас будуть виникати проблеми перманентно, і на превеликий жаль, потрібно зізнатися чесно, що боротися з цим досить складно і практично неможливо. Ми ж не зможемо відмовити людей від відчуття азарту”, — сказав З.Шкіряк.

Експерти зазначають, що випадки шахрайства почастішали, тепер правопорушники почали маскуватися під легальні компанії.

“Почастішали випадки, коли під торговою маркою "Лото маркет“ з’являються невідомі нам об’єкти, суб’єкти, які представляються одним із наших розповсюджувачів, хоча насправді такими не є. Навіщо вони це роблять? Мабуть для використання будь — якої інтелектуальної власності. В такому порядку це для них необхідно, щоб захиститися від правоохоронних органів”, — сказав директор з маркетингу “М.С.Л.” П.Вайсеро.

Нагадаємо, оператори державних лотерей, зокрема “М.С.Л.” страждають від шахраїв та разом з правоохоронцями борються з псевдолотереями, які працюють під їх прикриттям.

Фахівці наголошують, що розповсюдженню псевдолетерей сприяє бездіяльність Мінфіну. З 2012 року відомство не розробило ліцензійні умови для операторів лотерей, а відтак втратило право на перевірки.

Як повідомляв УНН, Мінфін закликали захистити лотерейний ринок від шахраїв

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