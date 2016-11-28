Шахматистка А.Музычук стала призером турнира в Мюнхене
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Мюнхене (Германия) завершился представительный турнир по быстрым шахматам "Beautiful Minds - Krulich Cup 2016", в котором участвовали сестры из Украины Анна и Мария Музычук. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ФШУ.
С результатом 8 очков из 11 возможных А.Музычук разделила 2-3 места с Н.Шортом, но по дополнительным показателям заняла 3 место. М.Музычук набрала 5,5 очков, что принесло ей итоговое 7 место.
Отметим, что победу с результатом 8,5 очков получил испанец Ф.Вальехо.
Добавим также, на соревнованиях принимали участие представители Германии, Испании, Австрии, Болгарии, Англии и Ирана.