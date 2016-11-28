Шахматистка А.Музычук стала призером турнира в Мюнхене

С результатом 8 очков из 11 возможных А.Музычук разделила 2-3 места с Н.Шортом, но по дополнительным показателям заняла 3 место. М.Музычук набрала 5,5 очков, что принесло ей итоговое 7 место.

Отметим, что победу с результатом 8,5 очков получил испанец Ф.Вальехо.

Добавим также, на соревнованиях принимали участие представители Германии, Испании, Австрии, Болгарии, Англии и Ирана.