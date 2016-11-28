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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 83494 перегляди

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Шахістка А.Музичук стала призеркою турніру в Мюнхені

Київ • УНН

 • 9934 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Мюнхені (Німеччина) закінчився представницький турнір зі швидких шахів "Beautiful Minds - Krulich Cup 2016", у якому брали участь сестри з України Анна та Марія Музичук. Про це інформує УНН з посиланням на ФШУ.

Шахістка А.Музичук стала призеркою турніру в Мюнхені

З результатом 8 очок з 11 можливих А.Музичук розділила 2-3 місця з Н.Шортом, але за додатковими показниками посіла 3 місце. М.Музичук набрала 5,5 очок, що принесло їй підсумкове 7 місце.

Відзначимо, що перемогу з результатом 8,5 очок здобув іспанець Ф.Вальєхо.

Додамо також, на змаганнях брали участь представники Німеччини, Іспанії, Австрії, Болгарії, Англії та Ірану.

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