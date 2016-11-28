Шахістка А.Музичук стала призеркою турніру в Мюнхені

З результатом 8 очок з 11 можливих А.Музичук розділила 2-3 місця з Н.Шортом, але за додатковими показниками посіла 3 місце. М.Музичук набрала 5,5 очок, що принесло їй підсумкове 7 місце.

Відзначимо, що перемогу з результатом 8,5 очок здобув іспанець Ф.Вальєхо.

Додамо також, на змаганнях брали участь представники Німеччини, Іспанії, Австрії, Болгарії, Англії та Ірану.