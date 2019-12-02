Шахматист Пономарев стал призером турнира в Испании

Киевский гроссмейстер набрал 4,5 очка в круговых соревнованиях с участием 8 участников (4 женщины и 4 мужчины). А сенсационно победил в соревновании с результатом 6 очков - венесуэлец Итурризага. В то же время неудачно сыграл рейтинг-фаворит Веселин Топалов - лишь 3,5 очка и 5-е место.

Напомним, что Василий Иванчук выиграл "Турнир мира" в Загребе.