Шахіст Пономарьов став призером турніру в Іспанії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Ексчемпіон світу Руслан Пономарьов посів друге місце на міжнародному турнірі Torneo Magistral VIII Centenario Universidad de Salamanca, що фінішував в іспанській Саламанці. Про це інформує УНН з посиланням на спільноту у Facebook "Українські шахи".
Київський гросмейстер набрав 4,5 очка у кругових змаганнях за участі 8 учасників (4 жінки і 4 чоловіки). А сенсаційно переміг у змаганні з результатом 6 очок - венесуелець Ітуррізага. В той же час невдало зіграв рейтинг-фаворит Веселин Топалов - лише 3,5 очка і 5-те місце.
Нагадаємо, що Василь Іванчук виграв "Турнір миру" в Загребі.