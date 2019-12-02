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Шахіст Пономарьов став призером турніру в Іспанії

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 грудня. УНН. Ексчемпіон світу Руслан Пономарьов посів друге місце на міжнародному турнірі Torneo Magistral VIII Centenario Universidad de Salamanca, що фінішував в іспанській Саламанці. Про це інформує УНН з посиланням на спільноту у Facebook "Українські шахи".

Київський гросмейстер набрав 4,5 очка у кругових змаганнях за участі 8 учасників (4 жінки і 4 чоловіки). А сенсаційно переміг у змаганні з результатом 6 очок - венесуелець Ітуррізага. В той же час невдало зіграв рейтинг-фаворит Веселин Топалов - лише 3,5 очка і 5-те місце.

Нагадаємо, що Василь Іванчук виграв "Турнір миру" в Загребі.

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