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"Шахеды" с Днепропетровщины направляются на Запорожье

"Шахеды" с Днепропетровщины направляются на Запорожье

Киев  •  УНН

24 февраля 2024, 22:05  •  8331 просмотра

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Военно-воздушные силы Украины сообщают, что беспилотники "Шахеды" иранского производства летят из Днепропетровской области в направлении Запорожья.

Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о курсе "Шахедов" с Днепропетровщины на Запорожье, передает УНН.

Воздушные силы обнаружили вражеские "Шахеды", которые направлялись в Днепр24 февраля 2024, 21:51 • 10175 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
dneprДнепр
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
zaporozheЗапорожье
"Шахеди" з Дніпропетровщини прямують на Запоріжжя
"Shakhty" from Dnipropetrovs'k region head to Zaporizhzhia
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"Шахеды" с Днепропетровщины направляются на Запорожье

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