"Шахеды" с Днепропетровщины направляются на Запорожье
Киев • УНН
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что беспилотники "Шахеды" иранского производства летят из Днепропетровской области в направлении Запорожья.
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщают о курсе "Шахедов" с Днепропетровщины на Запорожье, передает УНН.
Воздушные силы обнаружили вражеские "Шахеды", которые направлялись в Днепр24 февраля 2024, 21:51 • 10175 просмотров
"Шахеды" с Днепропетровщины направляются на Запорожье
Военно-воздушные силы Украины сообщают, что беспилотники "Шахеды" иранского производства летят из Днепропетровской области в направлении Запорожья.
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