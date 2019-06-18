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Саблистка Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы

Киев • УНН

 • 7532 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Украинская саблистка Ольга Харлан стала победительницей чемпионата Европы по фехтованию, который проходит в немецком Дюссельдорфе, сообщает УНН со ссылкой на НФФУ.

Саблистка Харлан стала восьмикратной чемпионкой Европы

В полуфинале континентального первенства украинка переиграла венгерскую спортсменку Анну Мартон со счетом 15:10.

Во втором противостояния стадии лучших четырех француженка Манон Брюне переиграла россиянку Софью Великую (15:11).

В решающем поединке на Ольга победила и француженку Брюне - 15:12.

Заметим, что для Харлан это уже восьмой "золото" чемпионатов Европы. Она побеждала в индивидуальном разряде в 2009 (Пловдив), 2011 года (Шеффилде), 2012 (Леньяни) 2013 (Загреб), 2014 (Страсбург) и 2019 (Дюссельдорф) годах, а также в командном зачете в 2009 и 2010 годах.

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