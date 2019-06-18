Шаблістка Харлан стала восьмиразовою чемпіонкою Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Українська шаблістка Ольга Харлан стала переможницею чемпіонату Європи з фехтування, який проходить в німецькому Дюссельдорфі, повідомляє УНН з посиланням на НФФУ.
У півфіналі континентальної першості українка переграла угорську спортсменку Анну Мартон з рахунком 15:10.
У другому протистояння стадії кращих чотирьох француженка Манон Брюне переграла росіянку Софію Велику (15:11).
У вирішальному поєдинку на Ольга перемогла і француженку Брюне - 15:12.
Зауважимо, що для Харлан це вже 8-е "золото" чемпіонатів Європи. Вона перемагала в індивідуальному розряді в 2009 (Пловдив), 2011 року (Шеффілді), 2012 (Легнано), 2013 (Загреб), 2014 (Страсбург) та 2019 (Дюссельдорф) роках, а також у командному заліку в 2009 і 2010 роках.