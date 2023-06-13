Сферы применения криптовалюты в современном мире

Мы спросили ведущего эксперта в сфере крипто айгейминг Эдварда Акинса о том, что он думает по поводу практического использования криптовалют в современном мире, ответ оказался ошеломляющим: “Большинство людей до сих пор не может понять, что криптовалюта, это не только фантики которые выпускают только для того чтобы собрать средства с доверчивых и неосведомленных людей. Технология блокчейна в своей основе несет множество различных функций, от нового уровня анонимности и защиты данных, к верификации прав на объекты имущественной собственности, при том, мы говорим не только о цифровом имуществе, но и о физическом секторе. Также, децентрализованное хранение данных в блокчейне выводит человечество на принципиально новый уровень взаимодействия, если создать правильную правовую базу, то мы получим инструмент, который освободит нас от лишних контролирующих органов, которые могут навязывать нам свои решения, и печатать деньги из воздуха обесценивая их стоимость. Возможно мы еще увидим смену лидеров на рынке крипты, однако сам рынок блокчейн технологий с его более чем триллионной капитализацией с нами, если не навсегда, то точно надолго!”.

Вдохновленные разговором с Эдом, наша редакция решила самостоятельно поискать те сферы где криптовалюта уже используется, или уже интегрируется для будущего использования.

Криптовалюты в финансовом секторе

Одним из главных применений криптовалют является финансовый сектор. Криптовалюты позволяют быстро и безопасно переводить деньги между пользователями со всего мира. Технология блокчейна, которая стоит за криптовалютами, позволяет подтверждать транзакции и снижает риск мошенничества и кражи.

Кроме того, криптовалюты помогают снизить затраты на операции с деньгами. В большинстве случаев, транзакции с криптовалютами стоят дешевле чем транзакции с использованием традиционных фиатных валют.

Электронная коммерция на блокчейне

Криптовалюты также могут быть использованы в электронной коммерции. Они позволяют пользователям совершать покупки онлайн быстро и безопасно. Кроме того, использование криптовалют помогает снизить расходы на оплату услуг средним и малым бизнесам, поскольку криптовалюты не требуют высоких комиссий.

Криптовалюты также могут помочь снизить риск мошенничества в электронной коммерции. Благодаря блокчейн-технологии, транзакции могут быть подтверждены и зашифрованы, поэтому риск взлома практически нулевой.

Международные крипто платежи

Криптовалюты могут быть полезными для международных платежей. Они позволяют быстро и безопасно переводить деньги между пользователями из разных стран. Кроме того, использование криптовалют помогает снизить расходы на перевод денег между странами, поскольку традиционные международные платежи часто сопровождаются высокими комиссиями и другими дополнительными расходами.

Здравоохранение и токенизация

Криптовалюты также могут иметь применение в сфере здравоохранения. Например, с помощью блокчейн технологии можно хранить медицинские записи и другие конфиденциальные данные о пациентах. Это позволяет обеспечить безопасность и приватность данных, а также облегчить обмен информацией между врачами и клиниками.

Кроме того, криптовалюты могут быть использованы для финансирования медицинских исследований и программ здравоохранения. Например, некоторые организации уже используют криптовалюты для сбора средств на исследования новых лекарств и лечебных процедур.

Интернет вещей

Интернет вещей - это отрасль, в которой криптовалюты могут иметь значительное влияние. Интернет вещей предполагает соединение различных устройств и систем для сбора, обработки и передачи данных. Криптовалюты могут использоваться для безопасного и эффективного обмена данными между этими устройствами и системами.

Применение криптовалют в сфере Интернета вещей также может помочь обеспечить безопасность подключения к сети. Например, криптовалюты могут использоваться для предотвращения хакерских атак и предотвращения кражи данных. Также запись в блокчейне может служить электронной подписью, верификацией имущественных прав на интеллектуальную и физическую собственность.

Игровая индустрия и криптовалюты

Криптовалюты также могут иметь применение в игровой индустрии. Некоторые игроки уже используют криптовалюты для покупки внутренних игровых ресурсов и предметов. Кроме того, криптовалюты могут помочь уменьшить мошенничество и кражу в игровой среде.

Также одним из двигателей активного внедрения криптовалют был и остается айгейминг. В мире до сих пор существует большое количество юрисдикций где азартные игры считаются запрещенными, или невероятно зарегулированными, но в современном мире запретить человеку играть, если он того хочет, практически невозможно, поэтому криптовалюты с их анонимностью и невероятно низкими комиссиями в последние годы заполонили рынок азартных игр и по темпам развития опережают даже классические валюты в онлайне.

Заключение

В общем, криптовалюты имеют большой потенциал для изменения различных сфер деятельности и улучшения жизни людей. Хотя некоторые люди еще не приняли эту технологию, но низкие комиссии, скорость, безопасность, анонимность и децентрализованность уже убеждают все больше людей в эффективности криптовалют и их полезности в современном мире.