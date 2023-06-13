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Сфери застосування криптовалюти у сучасному світі

Київ • УНН

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Криптовалюти - це перспективний інструмент, який здатен змінити різноманітні сфери діяльності та відкриває нові можливості для людей. У сучасному світі криптовалюти використовуються в різних галузях, від фінансів до медицини.

Сфери застосування криптовалюти у сучасному світі

Ми запитали провідного експерта у сфері кріпто айгеймінг Едварда Акінса про те, що він думає з приводу практичного використання криптовалют у сучасному світі, відповідь виявилася приголомшливою: “Більшість людей досі не може осягнути, що криптовалюта, це не лише фантики які випускають лише задля того щоб зібрати кошти з довірливих та необізнаних людей. Технологія блокчейну у своїй основі несе безліч різноманітних функцій, від нового рівня анонімності та захисту даних, до верифікації прав на об'єкти майнової власності, при тому, ми говоримо не лише про цифрове майно, а й про фізичний сектор. Також, децентралізоване збереження даних у блокчейні виводить людство на принципово новий рівень взаємодії, якщо створити правильну правову базу, то ми отримаємо інструмент який звільнить нас від зайвих контролюючих органів, що можуть нав’язувати нам свої рішення, та друкувати гроші з повітря знецінюючи їх вартість. Можливо ми ще побачимо зміну лідерів на ринку крипти, проте сам ринок блокчейн технологій з його більш ніж трильйонною капіталізацією з нами, якщо не назавжди, то точно надовго!”.

Натхненні розмовою з Едом, наша редакція вирішила самостійно пошукати ті сфери де криптовалюта уже використовується, або вже інтегрується для майбутнього використання.

Криптовалюти у фінансовому секторі

Одним з головних застосувань криптовалют є фінансовий сектор. Криптовалюти дозволяють швидко та безпечно переводити гроші між користувачами з усього світу. Блокчейн технологія, яка стоїть за криптовалютами, дозволяє підтверджувати транзакції і зменшує ризик шахрайства та крадіжок.

Крім того, криптовалюти допомагають зменшити витрати на операції з грошима. У більшості випадків, транзакції з криптовалютами коштують дешевше ніж транзакції з використанням традиційних фіатних валют.

Електронна комерція на блокчейні

Криптовалюти також можуть бути використані в електронній комерції. Вони дозволяють користувачам робити покупки онлайн швидко та безпечно. Крім того, використання криптовалют допомагає зменшити витрати на оплату послуг середнім і малим бізнесам, оскільки криптовалюти не потребують високих комісій.
Криптовалюти також можуть допомогти знизити ризик шахрайства в електронній комерції. Завдяки блокчейн технології, транзакції можуть бути підтверджені та зашифровані, тому ризик зламу практично нульовий.

Міжнародні крипто платежі

Криптовалюти можуть бути корисними для міжнародних платежів. Вони дозволяють швидко та безпечно переводити гроші між користувачами з різних країн. Крім того, використання криптовалют допомагає зменшити витрати на переказ грошей між країнами, оскільки традиційні міжнародні платежі часто супроводжуються високими комісіями та іншими додатковими витратами.

Охорона здоров'я та токенізація

Криптовалюти також можуть мати застосування в сфері охорони здоров'я. Наприклад, за допомогою блокчейн технології можна зберігати медичні записи та інші конфіденційні дані про пацієнтів. Це дозволяє забезпечити безпеку та приватність даних, а також полегшити обмін інформацією між лікарями та клініками.
Крім того, криптовалюти можуть бути використані для фінансування медичних досліджень та програм охорони здоров'я. Наприклад, деякі організації вже використовують криптовалюти для збору коштів на дослідження нових ліків та лікувальних процедур.

Інтернет речей

Інтернет речей - це галузь, у якій криптовалюти можуть мати значний вплив. Інтернет речей передбачає з'єднання різноманітних пристроїв та систем для збору, обробки та передачі даних. Криптовалюти можуть бути використані для безпечного та ефективного обміну даними між цими пристроями та системами.
Застосування криптовалют у сфері Інтернету речей також може допомогти забезпечити безпеку підключення до мережі. Наприклад, криптовалюти можуть використовуватися для запобігання хакерським атакам та уникнення крадіжки даних. Також запис у блокчейні може слугувати електронним підписом, верифікацією майнових прав на інтелектуальну та фізичну власність.

Ігрова індустрія та криптовалюти

Криптовалюти також можуть мати застосування в ігровій індустрії. Деякі гравці вже використовують криптовалюти для купівлі внутрішніх ігрових ресурсів та предметів. Крім того, криптовалюти можуть допомогти зменшити шахрайство та крадіжки в ігровому середовищі.

Також одним із рушіїв активного впровадження криптовалюти був і залишається айгеймінг. У світі досі існує велика кількість юрисдикцій де азартні ігри вважаються забороненими, або неймовірно зарегульованими, але у сучасному світі заборонити людині грати, якщо вона того хоче, практично неможливо, тому криптовалюти з їх анонімністю та неймовірно низькими комісіями в останні роки заполонили ринок азартних ігор і по темпам розвитку випереджають навіть класичні валюти в онлайні.

Висновок

Загалом, криптовалюти мають великий потенціал для зміни різних сфер діяльності та покращення життя людей. Хоча деякі люди ще не прийняли цю технологію, але низькі комісії, швидкість, безпека, анонімність та децентралізованість уже переконують все більше людей ефективності криптовалют та їх корисності в сучасному світі.

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