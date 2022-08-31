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Сезон "хлопка": украинцев в Крыму призвали позаботиться о базовых мерах безопасности

Киев • УНН

 • 156710 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Представительница Президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что Украина ценит жизнь собственных граждан и призвала позаботиться о базовых мерах безопасности, если люди живут в районе размещения постоянных или мобильных военных объектов во временно оккупированном Крыму. Об этом она сказала во время брифинга, передает УНН.

Сезон "хлопка": украинцев в Крыму призвали позаботиться о базовых мерах безопасности

Цитата

«Недавние и уже, можно сказать, регулярные взрывы на территории Крымского полуострова вызывают разную реакцию у местного населения. Часть людей радуется и ждет ВСУ, потому что понимают, что эту войну развязала не Украина, а пропаганда россии о якобы “защищенном Крыме и надежном ПВО” уже давно не работает», - сказала Ташева.

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Детали

Она отметила, что часть населения испугана и боится боевых действий и взрывов.

«Здесь мы хотим подчеркнуть, что Украина ценит жизнь собственных граждан, но и вы должны позаботиться о базовых мерах безопасности: если вы живете в районе размещения постоянных или мобильных военных объектов – то следует уехать как можно скорее подальше от них. В случае взрывов, если вы находитесь в доме, следует использовать правило “двух стен”. Также стоит подготовить и сложить вещи первой потребности, документы, заряженные павер банки, фонарики, обеспечить себя достаточным количеством питьевой воды. Проверьте, есть ли укрытие вблизи вашего жилья, свободен ли к ним доступ. Сообщайте специальным службам Украины всю известную вам информацию об оккупантах, чтобы освобождение Крыма произошло скорее», - рассказала Ташева.

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Она подчеркнула, что все годы оккупации Крыма, рф строила себе военный плацдарм и пренебрегала безопасностью гражданского населения.

«По информации Представительства, многие бомбоубежища не обустроены, закрыты или просто завалены мусором. Не доверяйте лживым заявлениям оккупационных администраций – самостоятельно обеспечьте себе свободный доступ к укрытию», – добавила Ташева.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что у Украины нет запрета от партнеров по ударам по военным объектам россии на оккупированных территориях, в частности в Крыму.

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