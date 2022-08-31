Сезон "бавовни": українців у Криму закликали потурбуватись про базові заходи безпеки

Цитата

«Нещодавні й уже, можна сказати, регулярні вибухи на території Кримського півострова викликають різну реакцію у місцевого населення. Частина людей радіє та чекає на ЗСУ, бо розуміють, що цю війну розв'язала не Україна, а пропаганда рф про нібито “захищенний Крим та надійне ППО” вже давно не працює», - сказала Ташева.

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Вона зазначила, що частина населення налякана та боїться бойових дій і вибухів.

«Тут ми хочемо наголосити, що Україна цінує життя власних громадян, але і ви маєте потурбуватись про базові заходи безпеки: якщо ви живете в районі розміщення постійних або мобільних військових об’єктів – то слід виїхати якомога швидше подалі від них. У випадку вибухів, якщо ви перебуваєте в будинку, слід використовувати правило “двох стін”. Також варто підготувати та скласти речі найпершої потреби, документи, заряджені павер банки, ліхтарики, забезпечити себе достатньою кількістю питної води. Перевірте, чи є укриття поблизу вашого житла, чи вільний до них доступ. Повідомляйте спеціальним службам України всю відому вам інформацію про окупантів, щоб звільнення Криму відбулося швидше», - розповіла Ташева.

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Вона наголосила, що всі роки окупації Криму, рф будувала собі військовий плацдарм і нехтувала безпекою цивільного населення.

«За інформацією Представництва, багато бомбосховищ не облаштовані, закриті або просто завалені сміттям. Не довіряйте брехливим заявам окупаційних адміністрацій – самостійно забезпечте собі вільний доступ до укриття», - додала Ташева.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Україна не має заборони від партнерів щодо ударів по військових об'єктах росії на окупованих територіях, зокрема в Криму.