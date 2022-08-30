Україна розробляє план евакуації для жителів Криму – Подоляк

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"Зрозуміло, що для України життя громадян – безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації. Поки ж просимо всіх триматися якомога далі від військових об’єктів і перевірити укриття", – написав Подоляк.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль презентував концепцію відновлення Криму після його звільнення від російської окупації. Він зазначив, що перетворити півострів на квітучий сад – це чітка та зрозуміла стратегія у межах розвитку європейської України.